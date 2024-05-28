Путин пошутил про Лукашенко на посту главкома ВСУ

Путин в шутку пожалел, что Лукашенко не является главкомом ВСУ

Президент России Владимир Путин в шутку представил, что было бы, если Вооруженными силами Украины (ВСУ) командовал бы его белорусский коллега Александр Лукашенко. Ироничный комментарий главы государства публикует телеканал «Звезда» в Telegram.

Путин предположил, что если бы Лукашенко командовал военными на Украине, то конфликт с Россией был бы давно завершен на удобных для всех условиях. Глава государства заявил, что сейчас военными на Украине командуют люди, которые руководствуются не национальными интересами страны, а интересами «хозяев в Европе или за океаном».

«К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы давно бы завершили этот конфликт. Причем, к взаимному удовлетворению. Мы бы нашли развязки с Украиной», — сыронизировал Путин.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Александр Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

