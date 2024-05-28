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17:17, 28 мая 2024Бывший СССР

Путин рассказал о задумке «хозяев Украины»

Путин: хозяева Украины хотят, чтобы Киев сам принимал непопулярные решения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Пресс-служба Администрации Президента РФ

Задумка «хозяев Украины» в том, чтобы бремя непопулярных решений нес Киев. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, находящиеся за океаном «хозяева Украины» хотят, чтобы ее нынешнее правительство предприняло самые непопулярные среди населения действия. После принятия закона о понижении призывного возраста и других решений действующую власть просто поменяют.

Он заключил, что в числе таких политических действий будет и дальнейшее понижение призывного возраста.

Ранее Путин оценил легитимность украинских властей. По его словам, власть должна перейти спикеру Верховной Рады, так как украинская государственность основана на идее парламентской республики.

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      Илья Таксюр
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