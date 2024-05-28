Путин назвал виновников событий на подступах к Харькову

Президент Путин: страны НАТО спровоцировали события в Харьковской области

Страны НАТО спровоцировали события на подступах к Харькову. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Глава государства порассуждал об этом во время пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. По мнению президента, основные события в зоне специальной военной операции (СВО) на данный момент разворачиваются вокруг Харькова.

«Эти представители стран НАТО, (...) они должны отдавать себе отчет, с чем они играют», — добавил Путин.

17 мая глава государства заявил, что российские войска не планируют брать под контроль Харьков. По словам главы государства, действия ВС России на харьковском направлении являются ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины.