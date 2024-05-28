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16:13, 28 мая 2024Бывший СССР

Путин заявил об интересе России к Узбекистану

Путин рассказал об интересе России в развитии отношений с Узбекистаном

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Москва заинтересована в развитии отношений с Ташкентом. Об этом по итогам переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений», — заявил глава российского государства.

Путин отметил высокий экономический рост Узбекистана и добавил, что у Москвы и Ташкента множество совместных проектов и планов.

Ранее о теме Украины на переговорах Путина с Мирзиеевым рассказали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вопрос украинского конфликта фигурировал в повестке дня высоко.

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      Глеб Палехов
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