Путин заявил об интересе России к Узбекистану

Путин рассказал об интересе России в развитии отношений с Узбекистаном

Москва заинтересована в развитии отношений с Ташкентом. Об этом по итогам переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений», — заявил глава российского государства.

Путин отметил высокий экономический рост Узбекистана и добавил, что у Москвы и Ташкента множество совместных проектов и планов.

Ранее о теме Украины на переговорах Путина с Мирзиеевым рассказали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вопрос украинского конфликта фигурировал в повестке дня высоко.