В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах Путина с главой Узбекистана

Песков: Путин с Мирзиеевым в ходе переговоров обсуждали тему Украины

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым лидеры двух стран обсуждали тему Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, эта тема [Украины] фигурирует высоко в повестке дня и сегодняшних переговоров», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Путин информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции на всех официальных встречах с лидерами других стран.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России и Узбекистана нет расхождений по теме Украины