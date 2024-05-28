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15:32, 28 мая 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах Путина с главой Узбекистана

Песков: Путин с Мирзиеевым в ходе переговоров обсуждали тему Украины

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым лидеры двух стран обсуждали тему Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, эта тема [Украины] фигурирует высоко в повестке дня и сегодняшних переговоров», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что Путин информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции на всех официальных встречах с лидерами других стран.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России и Узбекистана нет расхождений по теме Украины

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      Глеб Палехов
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