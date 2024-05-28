Пьяный поляк бросил петарду в сторону Дуды

RMF FM: пьяный поляк бросил петарду в проезжавшую колонну президента Польши Дуды

Пьяный поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него колонну президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Вчера вечером кортеж президента Анджея Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 он проезжал через город Кшевата в районе Коло. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда», — пишет издание.

Сотрудники службы государственной охраны сообщили о произошедшем в полицию, которая вскоре после этого задержала злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный объяснил, что хотел с помощью петарды «напугать птиц». Мужчину допросят после того, как он протрезвеет.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Сейчас состояние политика стабильное, он находится в больнице.