Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 28 мая 2024Мир

Пьяный поляк бросил петарду в сторону Дуды

RMF FM: пьяный поляк бросил петарду в проезжавшую колонну президента Польши Дуды

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Пьяный поляк бросил петарду в проезжавшую мимо него колонну президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Вчера вечером кортеж президента Анджея Дуды возвращался с визита в Великопольское воеводство. Около 21:00 он проезжал через город Кшевата в районе Коло. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда», — пишет издание.

Сотрудники службы государственной охраны сообщили о произошедшем в полицию, которая вскоре после этого задержала злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный объяснил, что хотел с помощью петарды «напугать птиц». Мужчину допросят после того, как он протрезвеет.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Сейчас состояние политика стабильное, он находится в больнице.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

      В США допустили возможность полного запрета российских товаров

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

      В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше