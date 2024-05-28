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20:11, 28 мая 2024Силовые структуры

Расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки россиянка избежит колонии

На Урале женщина избежит колонии за убийство матери с помощью пищевой пленки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале расправившаяся с матерью при помощи пищевой пленки 21-летняя женщина избежит колонии. Об этом сообщает портал «Е1.ru».

По данным следственного управления Следственного комитета (СК) России, по заключению судебной психиатрической экспертизы женщина признана невменяемой. В будущем суд отправит ее на принудительное лечение.

Преступление произошло 3 сентября 2023 года. Тогда фигурантка вместе с сожителем расправилась со своей 47-летней матерью во время ссоры. Они повалили пострадавшую на пол и обмотали ее голову пищевой пленкой. В результате она не выжила. После этого злоумышленники спрятали женщину в лесу. Затем обвиняемая подала заявление об исчезновении матери в полицию. В результате оперативных мероприятий, фигурантка созналась в содеянном и показала силовикам место с останками матери.

Журналистам «Е1.ru» обвиняемая заявила, что не причастна к этому преступлению и что она сама является пострадавшей от действий сожителя. По ее словам, это он совершил расправу. Она рассказала, что в тот день находилась в огороде, а когда зашла в дом, увидела, как мать лежит на полу. Она отметила, что после этого сожитель признался ей в совершенной расправе и стал угрожать женщине смертью. Затем она сообщила, что после этого, в течении трех дней, мужчина держал ее в подвале с маленькими дочками, и когда ей удалось выбраться, она обратилась в полицию. Еще она говорила, что муж заставлял ее взять вину на себя и угрожал ей.

В данный момент сожитель фигурантки находится в СИЗО. Его уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Зареченский районный суд Тулы освободил из-под стражи местного жителя Судакова, приговоренного к 10 годам лишения свободы за расправу над матерью и сыном, совершенную в 1999 году.

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      Анна Габай
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