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06:01, 29 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать один тип товаров

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на декоративные подушки вырос на 106 %

Фото: Michael Oxendine / Unsplash

В мае 2024 года россияне занялись обустройством зоны отдыха в квартире или на даче. Среди предназначенных для этого товаров они сильнее всего интересовались декоративными подушками — относительно аналогичного периода предыдущего года спрос на них взлетел на 106 процентов. О том, что россияне фактически бросились скупать их, «Ленте.ру» сообщили эксперты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По словам аналитиков, наибольшей популярностью пользуются ортопедические подушки для сна и отдыха. Помимо этого, по сравнению с прошлым годом значительно увеличился интерес к светодиодным лентам — на 48 процентов. Чаще всего товары для создания уютного освещения приобретали жители Казани (плюс 150 процентов), Воронежа (плюс 141 процент) и Перми (плюс 80 процентов). Еще один товар, спрос на который вырос — декоративные коврики (плюс 22 процента). Активнее всего ими интересовались в Казани, где показатель увеличился на 250 процентов.

Между тем относительно мая 2023 года россияне потеряли интерес к покупке бассейна для дачного участка — соответствующий показатель снизился на 33 процента.

Ранее в мае стало известно, что россияне стали активно скупать электронные термометры на фоне аномально холодной погоды во многих городах страны.

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      Полина Кислицына
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