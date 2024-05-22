Россияне бросились скупать один вид товаров

Спрос на термометры в России увеличился на 30 процентов

Прирост количества заказов электронных термометров в первой половине мая относительно аналогичного периода апреля 2024 года в России составил 30 процентов, а относительно марта — 19 процентов. О том, что граждане фактически бросились скупать один вид товаров, со ссылкой на пресс-службу компании «Ситилинк» сообщает «Газета.Ru».

Аналитики отметили, что электронные термометры, по сравнению с ртутными, более безопасны, их удобно брать с собой в поездки и не страшно уронить. Кроме того, помимо измерения температуры тела, с их помощью можно узнать температуру той или иной жидкости. Повышение спроса на электронные термометры эксперты связали с холодной и влажной погодой во многих городах страны, что привело к всплеску заболеваний россиян.

Первую декаду мая в европейской части России признали самой холодной за всю историю наблюдений. Так, под влиянием воздушных масс Карского моря и моря Лаптевых температура воздуха в этот период была на 8-10 градусов ниже климатической нормы.