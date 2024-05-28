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12:53, 28 мая 2024Россия

Россияне нашли возле многоэтажки коробки с тысячами насекомых и сняли на видео

На помойке в Красноярске нашли 17 коробок с тысячами живых пчел

В Красноярске на помойке возле многоэтажных домов на Северо-Енисейской улице нашли 17 коробок с тысячами живых пчел. Местная жительница сняла их на видео, которое опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно несколько деревянных ящиков с прорезями, закрытыми сетками, через которые видно живых пчел. Некоторые насекомые смогли выбраться наружу. Сделавшая запись россиянка обратила внимание на то, что коробки выглядят совершенно новыми, а на их крышках маркером нанесены вычисления, вероятно, количества пчел. Судя по записи, помойка находится рядом с пятиэтажным и двумя девятиэтажными домами жилыми домами.

Как сообщили изданию в региональном Минсельхозе, на место выехали сотрудники отдела ветеринарии и Россельхознадзора. По информации автора поста, из-за действий местных жителей сейчас по округе летает множество пчел.

Ранее в Челябинске местные жители нашли на помойке сотни водительских удостоверений и техпаспортов с личными данными их владельцев. Как рассказали в региональном ГИБДД все документы являются списанными, а их уничтожением занимается подрядчик, с которым заключен контракт.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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