Гору документов с личными данными россиян нашли на помойке

На помойке в Челябинске нашли сотни водительских удостоверений и техпаспортов

В Челябинске на помойке нашли сотни водительских удостоверений и техпаспортов. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на читателя.

По его словам, гору документов с личными данными их владельцев обнаружили перед контейнерной площадкой на улице Ферросплавной. Как сообщил источник издания, удостоверения готовили к утилизации, однако не довезли до места уничтожения.

К материалу приложено несколько фотографий, на которых видно сваленные в кучу водительские права с портретами, именами, датами рождения и прочими личными данными их владельцев, а также свидетельства о регистрации транспортных средств. Все документы повреждены.

В пресс-службе регионального ГИБДД подтвердили журналистам портала, что на снимках списанные удостоверения и техпаспорта. В ведомстве подчеркнули, что уничтожением таких документов занимается подрядчик, с которым заключен контракт. Каким образом права оказались на помойке, выясняется.

Ранее в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции (СВО).