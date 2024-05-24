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19:05, 24 мая 2024Россия

Гору документов с личными данными россиян нашли на помойке

На помойке в Челябинске нашли сотни водительских удостоверений и техпаспортов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Челябинске на помойке нашли сотни водительских удостоверений и техпаспортов. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на читателя.

По его словам, гору документов с личными данными их владельцев обнаружили перед контейнерной площадкой на улице Ферросплавной. Как сообщил источник издания, удостоверения готовили к утилизации, однако не довезли до места уничтожения.

К материалу приложено несколько фотографий, на которых видно сваленные в кучу водительские права с портретами, именами, датами рождения и прочими личными данными их владельцев, а также свидетельства о регистрации транспортных средств. Все документы повреждены.

В пресс-службе регионального ГИБДД подтвердили журналистам портала, что на снимках списанные удостоверения и техпаспорта. В ведомстве подчеркнули, что уничтожением таких документов занимается подрядчик, с которым заключен контракт. Каким образом права оказались на помойке, выясняется.

Ранее в Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции (СВО).

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      Константин Лысяков
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