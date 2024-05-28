Россияне незаконно легализовали более 500 мигрантов и попались

В Красноярске трех россиян заподозрили в незаконной легализации 500 мигрантов

В Красноярске трех местных жителей заподозрили в незаконной легализации более 500 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Если их вина будет доказана, им может грозить до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2023 году трое россиян начали выдавать иностранцам сертификаты о владении русским языком, историей и основами законодательства России. Эти документы потом предоставлялись в миграционные органы МВД для офoрмления вида на жительство в регионе. Правоохранители выяснили, что большая часть получивших эти сертификаты людей не обладала необходимыми знаниями.

Ранее в Петербурге сотрудники полиции выявили канал нелегальной миграции, участники которого легализовали более семи тысяч иностранцев с помощью портала «Госуслуг».

