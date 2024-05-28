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09:02, 28 мая 2024Экономика

Россияне охладели к пиву «Балтика»

«Ведомости»: бренд «Балтика» выбыл из десятки самых популярных в России товаров

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В период с марта 2023-го по март 2024 года пивоваренный бренд «Балтика» выбыл из десятки самых популярных в России товаров повседневного спроса (FMCG; fast moving consumer goods). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NielsenIQ.

Уточняется, что за год бренд «Балтика» потерял в рейтинге шесть позиций, опустившись с 8-й на 14-ю строчку. Первые две лидирующие позиции в списке сохранили за собой бренды сигарет Winston от Japan Tobacco International и чипсов Lay’s от PepsiCo.

В свою очередь, напитки «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola) поднялись в рейтинге сразу на семь позиций — с 10-го на 3-е место. В десятку лидеров также вошли «Простоквашино», «Мираторг», Camel, LD, «Папа может», «Вязанка» и Kinder.

Независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин связал резкое падение бренда «Балтика», принадлежащего датскому холдингу Carlsberg, в том числе с передачей во временное управление Росимущества. Как уточнил аналитик, подобная процедура могла отразиться на отношении покупателей к привычному бренду, который присутствует на российском рынке с 1990 года.

Указ президента России Владимира Путина о передаче иностранных долей компании «Балтика» во временное управление Росимущества был подписан 16 июля 2023 года. Вместе с этими активами государству перешли доли зарубежных владельцев Danone. В Carlsberg сочли подобную процедуру незаконной и пригрозили России разбирательством в международном суде.

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      Анатолий Акулов
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