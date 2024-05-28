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18:41, 28 мая 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

Фото: Thomas Koehler / Phothothek / Globallookpress.com

Россиянин побывал в Соединенных Штатах и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Житель Дагестана Фарид заметил, что американцы в целом очень приветливы и более терпеливые. «Например, когда я работал в магазине и мог с чем-то медлить, никто меня не торопил, даже если собиралась очередь, а, наоборот, подбадривали и говорили, чтобы я не переживал», — пояснил он.

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По словам мужчины, к россиянам в США относятся очень лояльно. Американцы не проявляют агрессию или неприязнь в отношении граждан России. «Более того, выходцы из СНГ здесь считаются более, так скажем, высшего класса, нежели мигранты из Африки или Азии», — добавил он.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала цены на продукты в стране фразой «я в ужасе». Девушка отметила, что, к примеру, одно киви может стоить 90 рублей.

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      Фариза Бацазова
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