Минобороны России заявило о продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), организованной в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Боевые действия на данном направлении ведут подразделения группировки войск «Север». За сутки они нанесли поражение четырем бригадам противника и отразили пять контратак украинских штурмовиков.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ потеряли до 285 бойцов. Помимо того, российским военнослужащим удалось поразить американскую гаубицу М777, французскую гаубицу Caesar и боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и Vampire.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Сообщается также, что в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ было нанесено поражение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.