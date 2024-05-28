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13:07, 28 мая 2024Россия

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Минобороны России заявило о продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), организованной в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Боевые действия на данном направлении ведут подразделения группировки войск «Север». За сутки они нанесли поражение четырем бригадам противника и отразили пять контратак украинских штурмовиков.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ потеряли до 285 бойцов. Помимо того, российским военнослужащим удалось поразить американскую гаубицу М777, французскую гаубицу Caesar и боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и Vampire.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Сообщается также, что в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ было нанесено поражение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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