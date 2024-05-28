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16:09, 28 мая 2024Россия

Российский фельдшер оставил пациента умирать и поплатился

В Нижнем Новгороде фельдшер оставил пациента умирать на полу и поплатился

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде фельдшер оставил пациента умирать на полу и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Россиянин почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Пациент заявил прибывшему медику, что у него травма головы. Фельдшер нашел мужчину уже лежащим на полу. Он все время жаловался на боль и тяжело дышал. Медицинский работник не стал его осматривать и уехал. Позже пациента не стало.

Медик будет отвечать за это в суде, подчеркнул Ni Mash.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковной Балашихи неделю жила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. 56-летняя россиянка до этого поругалась с пьяным сожителем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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