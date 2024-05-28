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12:21, 28 мая 2024Россия

Российский третьеклассник избил сверстника кастетом

В Пермском крае третьеклассник избил сверстника кастетом из-за издевательств

Фото: Bushko Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

В Пермском крае третьеклассник избил сверстника самодельным кастетом из-за издевательств и вымогательства денег. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

О драке между двумя 10-летними российскими школьниками стало известно 23 мая. Мальчики возвращались вместе из школы. В пути они повздорили и начали выяснять отношения на кулаках. Один из третьеклассников заранее подготовился к конфликту — он обмотал руку проволокой, которую нашел, гуляя с отцом.

Позже мальчик рассказал родителям, что набросился на ровесника неспроста. По его словам, тот со своим другом часто над ним издевались, запирали в кабинете. Последней каплей для ребенка стало то, что товарищ якобы вымогал у него 500 рублей. После этого третьеклассник решил мстить.

Его обидчика госпитализировали. Оба участника драки пока не ходят в школу. Семья нападавшего мальчика предпочла не общаться с социальными педагогами, они решили отвечать через классного руководителя. Родственники пострадавшего ученика потребовали наказать обидчика.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае школьники на видео подрались перед толпой сверстников.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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