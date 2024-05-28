ВС России обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с противотанковыми комплексами Javelin

Российские военные обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Бойцы иинженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования нашли замаскированный в подвале частного дома тайник оружия.

«В нем были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету», — говорится в сообщении.

Ранее армия России поразила склад с безэкипажными катерами. Удар был нанесен дальнобойным оружием.