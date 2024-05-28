ВС России обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием
В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с противотанковыми комплексами Javelin
Российские военные обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, рассказали журналистам в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Бойцы иинженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» во время разминирования нашли замаскированный в подвале частного дома тайник оружия.
«В нем были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету», — говорится в сообщении.
Ранее армия России поразила склад с безэкипажными катерами. Удар был нанесен дальнобойным оружием.