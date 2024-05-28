Сообщение о закрытии российского города на карантин не подтвердилось

Сообщение о закрытии Самары на карантин из-за бруцеллеза не нашло подтверждения

Новостной портал MK.RU в понедельник, 27 мая, опубликовал заметку, в заголовке которой утверждалось, что город Самара якобы экстренно закрыт на карантин из-за вспышки бруцеллеза (мальтийской, или кипрской, лихорадки). Однако данное сообщение не нашло подтверждения.

В тексте приведенной новости при этом было сказано, что опасное заболевание выявлено в одном из районов населенного пункта и именно на его жителей распространены ограничительные меры. В качестве источника изложенных сведений указан региональный новостной портал 63.RU, ссылающийся, в свою очередь, на официальные данные местных властей — там также речь идет лишь об одном городском районе.

В действительности никто не принимал решения о закрытии Самары на карантин, соответственно, для ее жителей не были установлены ограничения на передвижение, въезд и выезд, а местный аэропорт, вокзал и автовокзал функционируют в обычном режиме. Как уточнили в департаменте ветеринарии Самарской области, очаг инфекции обнаружен в личном подсобном хозяйстве у мелкого рогатого скота в поселке Рубежный. «Территория хозяйства признана очагом болезни. А весь Куйбышевский район — неблагополучным пунктом по бруцеллезу. В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и так далее. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных», — сказано в сообщении. Никаких других ограничений для местных жителей нет.

Кроме того, в местном управлении Роспотребнадзора доложили, что среди людей заразившиеся отсутствуют. Специалисты собрали для лабораторного исследования материал у работников, которые ухаживают за больными животными, — за состоянием граждан наблюдают медики. «Ситуация находится на контроле», — заключили в пресс-службе.

Также стоит отметить, что введение подобных карантинных мер в целях предотвращения распространения заболеваний домашних животных является обычной практикой. Судя по информации на официальном сайте правительства Самарской области, соответствующие решения в текущем году были приняты уже неоднократно. Впоследствии при стабилизации эпидемиологической ситуации все ограничения снимались.

Сообщение о том, что Самара закрыта на карантин, не получило широкого распространения в СМИ — большинство изданий указывали более точную формулировку о введении ограничительных мер лишь в одном из районов города. В их числе оказались «Самара 24», KP.RU, «ГТРК Самара», «Pro город Самара», НСН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».