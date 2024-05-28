Столтенберг заявил об отсутствии планов встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не буду с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве», — сказал генсек в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Украинский лидер прибыл в Брюссель с целью подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Бельгией. В свою очередь Столтенберг прибыл для обсуждения с лидерами стран Европейского союза возможности разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по России дальнобойным оружием.

Ранее стало известно, что Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Бельгией. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.