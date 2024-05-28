Сына российского экс-депутата осудили за смертельную аварию

В Новосибирске осудили сына экс-депутата алтайского Заксобрания Бушкова

В Новосибирске суд приговорил сына экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова 21-летнего Александра к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает «НГС».

Суд также взыскал с подсудимого три миллиона рублей компенсации потерпевшим. Его признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

14 апреля 2023 года пьяный подсудимый на автомобиле Geely Tugella ехал по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. В пути он проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый. Смертельная авария попала на видео.