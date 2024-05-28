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19:30, 28 мая 2024Путешествия

Туристка отправилась в горы в Аргентине и пропала без вести

Buenos Aires Herald: немецкая туристка пропала в горах Аргентины

Фото: Sava Bobov / Unsplash

В Аргентине немецкая туристка пошла в одиночный поход и пропала без вести. Об этом сообщило издание Buenos Aires Herald.

В последний раз 19-летнюю девушку видели 16 мая. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка вышла из автобуса и отправилась на треккинговую тропу в горы Серро-Трес-Мариас в провинции Сан-Хуан.

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Уточняется, что в тот день погода была неблагоприятной для прогулок. Дождь и сильный туман продолжались еще несколько дней, что затрудняло поиски немки. Когда небо прояснилось, спасателям удалось с вертолета заметить женское тело на дне ущелья в 12 километрах от начала маршрута.

Местные власти предположили, что это Хорн, однако однозначные выводы можно будет сделать только после проведения вскрытия. При этом единственный способ эвакуировать тело — добраться до него с помощью специального снаряжения.

В США 22-летняя туристка упала с 18-метровой скалы и не выжила. Девушка отправилась на экскурсию к водопадам вместе с друзьями, но само падение никто из них не видел.

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      Мария Борисова
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