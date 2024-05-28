У жильцов московского ЖК появились необычные соседи

Ворона свила гнездо на балконе московского ЖК

Ворона свила гнездо на балконе московского жилого комплекса (ЖК) и поселилась там вместе с птенцами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Московские новости».

Необычные соседи появились у жителей дома около месяца назад. На записи видны четыре вороненка, сидящих в свитом матерью гнезде. «Пацаны, как вы стали такими огромными? Месяц назад вы были в виде яиц!» — с удивлением отметил автор видео. Молодой человек также рассказал, что воронята уже не принимают его карканье за карканье своей матери.

В апреле стало известно, что на северо-западе Москвы мужчина поселил у себя петуха. Жители домов на улице Исаковского утверждают, что необычный для многоэтажки «квартирант» мешает их спокойной жизни постоянными криками, продолжающимися с раннего утра и до темноты.