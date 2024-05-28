Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 28 мая 2024Экономика

Ученые предупредили об опасности одного вида пластика

The Guardian: предметы из яркого пластика представляют опасность

Фото: David Pereiras / Shutterstock / Fotodom

Производителей призвали прекратить делать предметы из цветного пластика. Ученые из Британии и Южной Африки предупредили, что такая продукция может быть опасной, об этом сообщает газета The Guardian.

Новое исследование показало, что красный, голубой и зеленый пластик превращается в микропластик гораздо быстрее, чем менее яркие изделия. Ученые поместили крышки от бутылок разных цветов на крышу здания в Британии и на удаленный пляж в Южной Африке и оставили их там на три года. Несмотря на то что состав изделий был идентичным, за указанный период яркие крышки в гораздо большей степени подверглись влиянию солнца.

Авторы исследования сделали вывод, что черный, белый и серый пигменты защищают пластик от ультрафиолетовой радиации, в то время как яркие цвета не имеют такого преимущества. Под влиянием солнца меняется полимерная структура пластика, в результате чего изделие становится хрупким.

«Производители должны учесть как фактор переработки, так и фактор загрязнения во время разработки пластиковых продуктов и упаковки. Предназначенные для использования на открытом воздухе предметы, например, пластиковую мебель, лучше не окрашивать в красный, зеленый и голубой цвета, чтобы увеличить срок их службы», — заявила глава исследования, доктор Сара Кей.

Ранее стало известно, что попавший в организм микропластик увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

      В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Пострадавший рассказал о моменте взрыва беспилотника в Подмосковье

      Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

      Суд признал законным продление ареста блогера Блиновской

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше