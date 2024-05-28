Украинец сбежал из машины ТЦК через окно

Украинец сбежал через окно из машины ТЦК, забрав свой велосипед

В Днепропетровске мужчина сбежал из автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) через окно, сообщает телеканал ТСН.

На кадрах видно, как украинец, покинув автомобиль через окно с помощью прохожих, возвращает свой велосипед из багажника машины и покидает место своего задержания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала министра обороны страны Рустема Умерова разобраться с территориальными центрами комплектования, которые не занимаются соблюдением прав военнослужащих и избивают людей на улицах.