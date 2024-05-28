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14:14, 28 мая 2024Бывший СССР

Украинец сбежал из машины ТЦК через окно

Украинец сбежал через окно из машины ТЦК, забрав свой велосипед

В Днепропетровске мужчина сбежал из автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) через окно, сообщает телеканал ТСН.

На кадрах видно, как украинец, покинув автомобиль через окно с помощью прохожих, возвращает свой велосипед из багажника машины и покидает место своего задержания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала министра обороны страны Рустема Умерова разобраться с территориальными центрами комплектования, которые не занимаются соблюдением прав военнослужащих и избивают людей на улицах.

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      Валентин Карант
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