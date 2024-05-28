Гагин: конфликт на Украине не закончится, пока НАТО поставляет оружие Киеву

Конфликт на Украине не закончится, пока страны НАТО будут поставлять оружие Киеву. Причину продолжения боевых действий назвал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин отметил, что в регионе жертвами осколков ракет, которые США поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), часто становятся дети. В частности, Гагин напомнил историю 17-летнего подростка, который не выжил в результате ранения от осколка ракеты HIMARS американского производства, запущенной украинской армией.

«После взрыва осколки разлетаются в разные стороны, рвут человеческую плоть. Представьте себе молодого парня 17 лет, который пришел на помощь пострадавшим, что такой осколок может сделать с его телом», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в ударах по гражданскому населению. По словам главы региона, Киев наносит удары по не связанной с военными инфраструктуре ДНР.