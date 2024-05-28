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07:58, 28 мая 2024Россия

В Крыму назвали склерозом слова Байдена о Второй мировой войне

В Крыму назвали склерозом слова Байдена о спасении США мира от фашизма
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что в ходе Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу от фашизма. Слова Смирнова приводит РИА Новости.

Смирнов назвал склерозом слова Байдена том, что США провели операцию по спасению мира от фашизма. «Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», — отметил он.

Ранее Байден заявил, что США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. При этом он ничего не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны.

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      Марина Совина
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