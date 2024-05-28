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08:22, 28 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об участившихся ударах беспилотниками ВСУ

Марочко: ВСУ стали чаще наносить удары беспилотниками по территории ЛНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще наносить удары беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, рост случаев применения БПЛА-камикадзе против гражданской инфраструктуры замечен в населенных пунктах Сватово, Кременная и Лисичанск. Угрозу удается частично решить путем усиления средств РЭБ и ПВО, однако украинские силы пытаются обойти эти системы защиты.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы России уничтожают военную инфраструктуру под Харьковом. По его словам, в Шевченковском районе Харькова была уничтожена база материально-технического обеспечения ВСУ, а в Печенегах уничтожено место сосредоточения вооружения и военной техники, в том числе западного производства.

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      Валентин Карант
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