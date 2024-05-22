В ЛНР рассказали об уничтожении военной инфраструктуры ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы (ВС) России уничтожают военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«За истекшие сутки ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пунктов временной дислокации противника», — написал военный.
По его словам, в Шевченковском районе Харькова была уничтожена база материально-технического обеспечения ВСУ, а в Печенегах уничтожено место сосредоточения вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе западного производства.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Предполагается, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что в течение недели там наблюдалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.