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08:37, 22 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении военной инфраструктуры ВСУ под Харьковом

Марочко: ВС России уничтожают военную инфраструктуру ВСУ в Харьковской области

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожают военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пунктов временной дислокации противника», — написал военный.

По его словам, в Шевченковском районе Харькова была уничтожена база материально-технического обеспечения ВСУ, а в Печенегах уничтожено место сосредоточения вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе западного производства.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Предполагается, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев добавил, что в течение недели там наблюдалось оживленное движение грузовых машин в сопровождении полиции.

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      Валентин Карант
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