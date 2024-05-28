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15:16, 28 мая 2024Бывший СССР

В Минобороны заявили о применении Украиной химоружия в 2014 году

МО: на Украине впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На Украине впервые применили отравляющее вещество хлорпикрин против несогласных с Евромайданом во время осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Впервые хлорпикрин был применен украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов», — сказал он.

Кириллов напомнил, что указанное вещество внесено в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). По его словам, есть основания считать, что события в Одессе имели спланированный характер, акция была построена на учете особенностей действия используемых отравляющих веществ. Он добавил, что правоохранительные органы России в результате расследования выявили исполнителей теракта.

Ранее Кириллов сообщил, что украинские войска намерены крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения спецоперации. Как он утверждает, это подтверждают запросы Украины на поставку антидотов и противогазов.

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      Кристина Есикова
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