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11:52, 28 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии Санду уличили в приравнивании партнерства с Россией к госизмене

Уланов: в Молдавии по инициативе Санду партнерство с РФ приравняли к госизмене

Фото: imago / Globallookpress.com

В Молдавии партнерство с Россией и дружеские отношения с россиянами приравняли к государственной измене. Об этом рассказал депутат молдавского парламента Денис Уланов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что после съезда оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве, а также посещения парада Победы 9 мая его лидерами власти республики решили внести поправки в уголовную статью о госизмене. Уланов высказал мнение, что это было личной инициативой президента Молдавии Майи Санду.

«Оппозиционные деятели Молдавии пытаются их (экономические связи с Россией — прим. «Ленты.ру») восстанавливать, предлагая альтернативу навязанному пути в ЕС. (...) Но, судя по последним тенденциям, такое сотрудничество официальные власти Молдовы могут считать преступным», — заявил Уланов.

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Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинева задержали группу молдавских туристов после поездки в Россию. Молодые люди посетили экскурсию в Москве.

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      Екатерина Грищенко
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