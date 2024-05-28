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21:09, 28 мая 2024Мир

В Польше оценили возможность НАТО помочь стране в случае конфликта с Россией

Полковник Левандовский усомнился, что НАТО сможет помочь Польше за две недели

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО вряд ли сможет помочь Польше за две недели в случае конфликта с Россией. Такое мнение высказал польский полковник Петр Левандовский в интервью Onet.

Он прокомментировал слова отставного генерала альянса Бена Ходжеса, озвучившего такие сроки. По словам военного, получение помощи за две недели — оптимистичный сценарий. «Для развертывания столь многочисленных сил быстрого реагирования, когда НАТО уже будет ими располагать, нужно время», — пояснил он.

При этом, как отметил полковник, сейчас у альянса нет крупных сил быстрого реагирования, а те, которые уже развернуты на восточном фланге, не подходят для полномасштабной войны. Их потенциал, по мнению Левандовского, является «гомеопатическим».

Ранее Ходжес заявил, что Польше, Румынии и Литве придется ждать помощь от НАТО две недели, если страны вступят в столкновение с Россией.

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      Марина Совина
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