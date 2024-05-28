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10:38, 28 мая 2024Россия

В России назвали один признак провала «саммита мира» по Украине еще до начала

В Совфеде заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии из-за низкой явки

Фото: Florion Goga / Reuters

Саммит по Украине уже можно считать провальным из-за неявки многих участников, присутствия которых ожидали организаторы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

Проведение так называемого саммита мира по Украине запланировано на 15-16 июня в Швейцарии.

По данным, на которые ссылается Пушков, свое участие подтвердили около 70 государств при запланированных 160. «С точки зрения изначального замысла (...) — это уже фиаско», — заявил политик. Он отметил, что руководители Бразилии, Китая и США не будут присутствовать на саммите. Отсутствие более половины приглашенных будет означать отказ представителей международного сообщества следовать западному подходу к разрешению украинского кризиса, заключил сенатор.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение допустить представителей России к «саммиту мира». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что выдвинутые украинским руководством инициативы «ни к чему не приведут». Он напомнил, что Москва настаивала на необходимости переговоров еще в 2014 году.

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      Алан Босиков
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