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13:19, 27 мая 2024Мир

В России отреагировали на идею саммита по Украине с участием Москвы

Депутат Чепа: Россия открыта к мирным переговорам по Украине
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на информацию об идее проведения мирного саммита по Украина с участием представителей Москвы. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что российская сторона открыта к обсуждению связанных с конфликтом на Украине мирных инициатив.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица Евросоюза сообщило, что в Брюсселе допускают саммит по Украине с участием России в Саудовской Аравии осенью. По словам источников агентства, ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России.

«Мирные инициативы, выдвинутые [президентом Украины Владимиром] Зеленским, которые должны обсуждаться в Швейцарии, ни к чему не приведут. Такие переговоры абсурдны без участия России, и даже [президент США Джо] Байден пока заявил, что не собирается присутствовать на этих якобы переговорах», — сказал Чепа.

Без участия России такие переговоры невозможны, мы об этом неоднократно говорили. Однако обсуждение должно быть, мы об этом говорили начиная с 2014 года, мы все время стремились к этому. Давайте смотреть, обсуждать, говорить

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

26 мая президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

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До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «саммит мира» в Швейцарии «очередным надуваловом», придуманным Госдепом США. Таким образом дипломат прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин пытается сорвать саммит с помощью сообщений в СМИ о готовности Москвы закончить СВО на нынешних рубежах.

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      Кирилл Садовский
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