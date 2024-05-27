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09:53, 27 мая 2024Мир

В ЕС допустили следующий саммит по Украине с участием России в Саудовской Аравии

Bloomberg: в ЕС допускают саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) допускают саммит по Украине с участием России в Саудовской Аравии осенью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица европейского объединения.

По словам источников агентства, ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

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      Семен Александров
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