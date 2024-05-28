В России предложили изменить вид уголовного преследования за клевету

Верховный суд предложил изменить вид уголовного преследования за клевету

Верховный суд (ВС) России предложил изменить вид уголовного преследования за клевету. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд предложил отнести часть 1 статьи 128.1 («Клевета) Уголовного кодекса к делам частно-публичного обвинения. Это не позволит обвиняемому или подсудимому пойти на примирение с потерпевшим. Сейчас законодательство относит часть 1 статьи 128.1 к делам частного обвинения.

Помимо этого, бремя доказывания по делам частного обвинения лежит на частном обвинителе. Доказывание в рамках частно-публичного обвинения осуществляют правоохранительные органы, говорится в пояснениях ВС. Перевод части первой статьи о клевете в частно-публичную категорию позволит повысить уровень уголовно-правовой защиты граждан, пострадавших от клеветы, подчеркнули в суде.

Ранее в Госдуме захотели внести на рассмотрение проект закона об уголовной ответственности за дипфейки в преступных целях. Документ предусматривает внесение поправок в ряд статей Уголовного кодекса, в том числе в статью о клевете.