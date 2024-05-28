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12:41, 28 мая 2024Россия

В России предложили изменить вид уголовного преследования за клевету

Верховный суд предложил изменить вид уголовного преследования за клевету

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России предложил изменить вид уголовного преследования за клевету. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд предложил отнести часть 1 статьи 128.1 («Клевета) Уголовного кодекса к делам частно-публичного обвинения. Это не позволит обвиняемому или подсудимому пойти на примирение с потерпевшим. Сейчас законодательство относит часть 1 статьи 128.1 к делам частного обвинения.

Помимо этого, бремя доказывания по делам частного обвинения лежит на частном обвинителе. Доказывание в рамках частно-публичного обвинения осуществляют правоохранительные органы, говорится в пояснениях ВС. Перевод части первой статьи о клевете в частно-публичную категорию позволит повысить уровень уголовно-правовой защиты граждан, пострадавших от клеветы, подчеркнули в суде.

Ранее в Госдуме захотели внести на рассмотрение проект закона об уголовной ответственности за дипфейки в преступных целях. Документ предусматривает внесение поправок в ряд статей Уголовного кодекса, в том числе в статью о клевете.

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