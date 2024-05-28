В России захотели ввести уголовную ответственность за дипфейки

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков в преступных целях. О том, что в России захотели установить уголовное наказание за противозаконное использование изображения, голоса и биометрических данных граждан, стало известно «Известиям».

«Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодека РФ дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что поправки предлагают внести в статьи Уголовного кодекса о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Законопроект предусматривает наказания в виде штрафов до 1,5 миллиона рублей и лишения свободы на срок до семи лет.

Как уточнили в издании, в настоящее время за использование дипфейков в преступных целях в российском законодательстве не предусмотрено ответственности .

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку из-за дипфейков. Он заявил, что россиянам так или иначе придется сталкиваться с этой технологией.