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18:46, 8 мая 2024Интернет и СМИ

В Кремле призвали россиян быть начеку из-за дипфейков

Песков: полностью побороть дипфейки невозможно, но нужно быть начеку

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам нужно быть начеку из-за дипфейков. Его слова передает Shot.

Пескову включили аудиозапись, на которой его голос говорит, что Кремль выражает признательность основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову за то, что он дал интервью журналисту Такеру Карлсону, а не видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Пресс-секретарь главы государства назвал этот материал дипфейком.

Отвечая на вопрос, собирается ли Кремль бороться с дипфейками, он отметил, что победить их полностью невозможно. «Главное — понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придется сталкиваться с этим, — это понятно», — сказал Песков и призвал россиян быть начеку.

Ранее Песков попросил Дурова внимательнее следить за Telegram. По его словам, предпринимателю следует обратить внимание на использование мессенджера террористами. Также представитель Кремля рассказал, есть ли планы ограничить работу сервиса в России.

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      Евгения Наумова
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