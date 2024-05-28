В самолете с россиянами на борту дважды за неделю произошла течь топлива в небе

В летевшем из Сочи в Петербург самолете произошла течь топлива в небе

В российском самолете Airbus A319 дважды за неделю произошла течь топлива из двигателя в небе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Последний инцидент произошел с лайнером на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург в понедельник, 27 мая. В результате пилотам пришлось вынужденно приземлиться в Москве. В столичном Шереметьево была объявлена тревога. При заходе на посадку экипаж выключил второй двигатель и благополучно приземлился. Росавиация приступила к расследованию произошедшего.

Первый случай произошел вечером в субботу, 25 мая. Борт летел из Санкт-Петербурга в Калининград. «После благополучной посадки в аэропорту Храброво перронный техник увидел течь керосина из двигателя и доложил об этом, — говорится в сообщении. — На маршруте руления самолета в ходе осмотра были обнаружены следы разлива».

Отмечается, что самолет отстранили от полетов для поиска и устранения неисправности. Он простоял на стоянке больше полутора суток, после чего был вновь допущен к эксплуатации 27 мая.

В этот день он без каких-либо проблем выполнил два рейса (из Калининграда в Питер, а оттуда в Сочи). Затем вечером лайнер со 125 пассажирами на борту вылетел в обратном направлении в Пулково.

«Но через три часа полета недалеко от Твери командир воздушного судна доложил о расхождении фактического и расчетного количества топлива, а также о подозрении на течь керосина», — добавили в «Авиаторщине».

Ранее пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании «Газпромавиа» заметили неопознанный предмет в небе. Экипаж доложил о наблюдении зонда голубого цвета вблизи лайнера.

