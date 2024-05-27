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09:25, 27 мая 2024Путешествия

Вблизи летевшего в Москву самолета заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили неопознанный зонд в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании «Газпромавиа» заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737, следовавшим в российскую столицу из Санкт-Петербурга, в пятницу, 24 мая. На подлете в авиагавань назначения экипаж доложил о наблюдении зонда голубого цвета вблизи лайнера.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сменил курс в небе и приземлился в другом месте. Инцидент случился с Airbus A321neo, следовавшим из Санкт-Петербурга в Худжанд 23 мая. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

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      Фариза Бацазова
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