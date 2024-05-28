В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

В Казани активистке Ситдиковой дали условный срок за плакат с искаженным «9 Мая»

Верховный суд Татарстана приговорил к двум годам лишения свободы условно казанскую активистку Зульфию Ситдикову по делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Теперь активистка не сможет заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил (ВС) России, два года.

По данным собеседника агентства, ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Ситдиковой по статьям о реабилитации нацизма и публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Прокурор запрашивал для нее наказание в виде трех лет колонии-поселения.

Как уточняет РИА Новости, уголовное дело в отношении активистки было возбуждено из-за двух плакатов, на одном из которых дата «9 Мая» была искажена и написана с перевернутой буквой «М». В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани уже штрафовал ее по той же статье.

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