Стало известно о задержании сотрудника российского оборонного предприятия

В Мособласти задержан сотрудник оборонного предприятия за антироссийские надписи

В Дмитрове задержали сотрудника оборонного предприятия за нанесение антироссийских надписей на бирки ключей от шкафов, предназначенных для хранения вещей работников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280.3 («Публичная деятельность, направленная на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшая нарушение общественной безопасности и создавшая помехи функционированию объектов промышленности») УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

