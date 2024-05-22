Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 22 мая 2024Силовые структуры

Российского художника Шминке объявили в розыск по уголовной статье

Художника Шминке объявили в розыск после возбуждения дела о дискредитации ВС РФ
Станислав Шминке

Станислав Шминке. Фото: @diptown.art / @shminke.art

Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД.

«Шминке Станислав Алевсеевич, 03.09.1984 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — значится в базе. По какой именно статье разыскивается художник, не уточняется.

Ранее в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для обвинения художника стали его публикации, осуждающие политику властей.

В настоящее время Шминке находится за границей.

В воскресенье, 19 мая, МВД России объявило в розыск и замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца. Уголовная статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

      В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

      Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

      Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

      МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

      Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше