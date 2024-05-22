Российского художника Шминке объявили в розыск по уголовной статье
Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД.
«Шминке Станислав Алевсеевич, 03.09.1984 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — значится в базе. По какой именно статье разыскивается художник, не уточняется.
Ранее в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для обвинения художника стали его публикации, осуждающие политику властей.
В настоящее время Шминке находится за границей.
В воскресенье, 19 мая, МВД России объявило в розыск и замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца. Уголовная статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.