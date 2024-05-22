Российского художника Шминке объявили в розыск по уголовной статье

Художника Шминке объявили в розыск после возбуждения дела о дискредитации ВС РФ

Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск в России. Это следует из базы розыска МВД.

«Шминке Станислав Алевсеевич, 03.09.1984 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — значится в базе. По какой именно статье разыскивается художник, не уточняется.

Ранее в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для обвинения художника стали его публикации, осуждающие политику властей.

В настоящее время Шминке находится за границей.

В воскресенье, 19 мая, МВД России объявило в розыск и замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовца. Уголовная статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.