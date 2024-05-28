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18:43, 28 мая 2024Моя страна

В Тверской области нашли уникальные реликвии

В Тверской области нашли уникальные реликвии — постройки начала XVII века

Фото: Unsplash

В Тверской области во время раскопок обнаружили уникальные реликвии. Об этом сообщает местный портал «Топ Тверь».

Известно, что археологические раскопки ведутся на улице Комсомольская напротив Корсунско-Богородицкого собора в Торопце. Сотрудник института археологии российской академии наук Вячеслав Пасочников рассказал, что при работе ученые нашли постройки конца XVI начала XVII веков.

«Вот отчетливо выделяется мостовая из бревенчатого настила, слева очертания большого дома. По левой стороне, возможно, хозяйственные постройки, или это основания домов меньшего размера, что также не исключено. В одном из них явно просматривается опечек — место, где стояла печь, здесь зафиксированы уголь и зола», — высказался собеседник издания.

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Специалисты зачистили находки, а затем провели графическую и фото-фиксацию. Кроме того, на месте были произведены замеры всех построек и мостовых. Специалисты планируют создание 3Д-модели раскопа для дальнейшего показа. В этот раз удалось обнаружить хорошо сохранившийся фрагмент берестяного туеса, глиняный кувшин, зажатый между двух бревен.

Ранее фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны нашли на территории самого большого в Европе песчаного бархана в Дагестане.

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      Карина Черных
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