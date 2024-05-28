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00:10, 28 мая 2024Наука и техника

Венгрия определилась со своим вторым в истории астронавтом

Вторым в истории венгерским астронавтом станет 32-летний инженер Тибор Капу

Кадр: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem / YouTube

Вторым в истории венгерским астронавтом станет 32-летний инженер Тибор Капу. Соответствующее имя стало известно ТАСС.

Со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто агентство пишет, что инженер-механик Капу работал в автомобильной промышленности и занимался созданием аккумуляторов.

Дублером астронавта стал 35-летний инженер-электрик Дьюла Череньи. Полет Капу на Международную космическую станцию должен состояться в конце 2024 — начале 2025 года в рамках миссии компании Axiom Space.

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Первым венгерским астронавтом, совершившим полет в космос в мае — июле 1980 года, стал Берталан Фаркаш.

В сентябре 2022 года Мустафа Варанк, занимавший пост министра промышленности и технологий Турции, сообщил, что страна и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на МКС первого турецкого астронавта.

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      Иван Потапов
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