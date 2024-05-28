Власти назвали число попадающих под налоговые изменения россиян

Минфин: налоговые изменения коснутся только 2 млн россиян

Предстоящие налоговое изменения не коснутся подавляющего большинства трудоспособных россиян. Об этом стало известно из материалов Минфина, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Власти назвали приблизительное число россиян, которых затронет повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии с будущими изменениями налоговой системы, прогрессивное налогообложение коснется двух миллионов граждан (чуть более трех процентов работающего населения страны). В эту категорию входят те люди, чьи зарплата превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год).

Для тех, чья зарплата не превышает порога в 200 тысяч рублей в месяц, предполагается сохранить текущую ставку налогообложения в 13 процентов. Также под повышение НДФЛ не попадают доходы участников специальной военной операции (СВО). Более того, для некоторых семей с детьми ставка НДФЛ фактически составит 6 процентов за счет возможности возврата части уплаченного налога.

Ранее Минфин выступил против повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Как объяснил глава ведомства Антон Силуанов, это создало бы инфляционные риски, поэтому Министерство финансов России поддерживает предложение бизнеса не менять ее в рамках налоговых преобразований.