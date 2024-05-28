Во Франции обвинили НАТО во втягивании ЕС в третью мировую

Политик Филиппо: НАТО втягивает ЕС в третью мировую на Украине

НАТО стремится втянуть Европейский союз (ЕС) в третью мировую при помощи своих слов о готовности разрешить Украине наносить по России удары западным оружием. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Заявления НАТО — безумное ускоренное приближение третьей мировой войны против России. Каждое слово крайне серьезно и имеет тяжелые последствия. НАТО официально отказался от своей позиции как "оборонительного альянса" — уже фактически нарушенной — он объявляет войну!» — рассказал он.

Он также назвал правительство президента Франции Эммануэля Макрона «продажной кликой», указав Парижу на необходимость выйти из военного блока.

В апреле лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо усомнился в правдивости опросов, согласно которым на Украине готов воевать 51 процент граждан Франции. Политик назвал подобные исследования манипуляцией.