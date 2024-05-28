ВСУ потеряли свыше 700 человек при наступлении армии России в зоне СВО

Минобороны сообщило о продвижении «Южной» группировки войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 700 человек при продвижении «Южной» группировки российских войск. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

За минувшие сутки военнослужащие указанной группировки смогли улучшить свое положение по переднему краю, пояснили в военном ведомстве.

Помимо этого, ВСУ в ходе боевых действий в зоне ответственности «южан» за сутки потеряли три бронемашины и четыре единицы ствольной артиллерии.

28 мая Минобороны рассказало о развитии наступления в Харьковской области, где атаку ведут подразделения недавно появившейся в сводках «Северной» группировки российских войск. Согласно предоставленной военным ведомством информации, военнослужащие нанесли поражение четырем бригадам противника и продвинулись вглубь обороны ВСУ.