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13:33, 28 мая 2024Силовые структуры

За задержавшим российского замминистра опером пришли сотрудники ФСБ

На Урале сотрудники ФСБ пришли за оперативником, который задерживал замминистра

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева. Об этом сообщает URA.RU.

По словам собеседника издания, в конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Теперь задержали самого опера. Его вместе с коллегой обвиняют в мошенничестве на сумму до 30 миллионов рублей.

Кислицын был задержан 1 мая по подозрению во взятке. Его отправили под стражу.

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