Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

Захарова: формула Борреля равна тысячам погибших украинцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале «формулу» верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что удары Украины по территории РФ являются законными, если они наносятся пропорционально.

«Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?» — написала дипломат.

Ранее Боррель сообщил, что отсутствие консенсуса между государствами ЕС по вопросу выделения дополнительного финансирования Украине на военную помощь в размере 6,6 миллиарда евро мешает реализации инициативы. Он добавил, что странам сообщества необходимо начать инвестировать не в собственную, а в украинскую оборонную промышленность.