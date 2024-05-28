Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 28 мая 2024Мир

Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

Захарова: формула Борреля равна тысячам погибших украинцев

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале «формулу» верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что удары Украины по территории РФ являются законными, если они наносятся пропорционально.

«Какая пропорция: один Боррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?» — написала дипломат.

Ранее Боррель сообщил, что отсутствие консенсуса между государствами ЕС по вопросу выделения дополнительного финансирования Украине на военную помощь в размере 6,6 миллиарда евро мешает реализации инициативы. Он добавил, что странам сообщества необходимо начать инвестировать не в собственную, а в украинскую оборонную промышленность.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      В США рассказали о давлении на страну со стороны НАТО из-за Украины

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      Молодой человек выжил после падения в каньон с высоты 122 метра

      Госдеп высказался о возможности ударов ВСУ американским оружием по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить популярную в России книгу

      Хакеры парализовали работу СДЭК. Кто атаковал крупнейшего доставщика России и как этому порадовались на Украине?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше